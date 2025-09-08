  1. Anasayfa
  4. Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, Porsuk Mahallesi’nde bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. r ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Çöken çatının altında kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

