Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi
Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, Porsuk Mahallesi’nde bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. r ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Çöken çatının altında kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pasinler ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.
