Evin çatısında doğdu, hayata tutunamadı!

İlk müdahalenin ardından anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan bebek doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Annenin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.(DHA)