Evin çatısında doğdu, hayata tutunamadı!
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında doğduğu öğrenilen ve battaniyeye sarılı halde bulunan bebek hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay gece saatlerinde ilçedeki bir evin çatısında meydana geldi. Çatıdan gelen bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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Sağlık ekipleriyle birlikte evin çatısına çıkan ekipler battaniyeye sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek ve anneyi buldu.
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İlk müdahalenin ardından anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan bebek doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Annenin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.(DHA)
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