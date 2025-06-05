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  4. Yer: İzmir... Evin çatısından gelen bağırma seslerinin sebebi şoke etti

Evin çatısında doğdu, hayata tutunamadı!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında doğduğu öğrenilen ve battaniyeye sarılı halde bulunan bebek hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Evin çatısında doğdu, hayata tutunamadı! - Resim: 1

Olay gece saatlerinde ilçedeki bir evin çatısında meydana geldi. Çatıdan gelen bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Evin çatısında doğdu, hayata tutunamadı! - Resim: 2

Sağlık ekipleriyle birlikte evin çatısına çıkan ekipler battaniyeye sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek ve anneyi buldu.

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Evin çatısında doğdu, hayata tutunamadı! - Resim: 3

İlk müdahalenin ardından anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan bebek doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Annenin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Evin çatısında doğdu, hayata tutunamadı! - Resim: 4
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