Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir kişi evine gittiği 3 çocuk annesi Esra U. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi.
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İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U. (37), eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan A. ile tartışmaya başladı.
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Esra U., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan A. 'ı yaraladı.
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Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.
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