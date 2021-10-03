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Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir kişi evine gittiği 3 çocuk annesi Esra U. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. 

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İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U. (37), eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan A. ile tartışmaya başladı.

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Esra U., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan A. 'ı yaraladı. 

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Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. 

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