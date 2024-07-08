Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı

Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta yaşamını sürdüren ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. (40) adlı kişi, iddiaya göre önceki gün akşamüstü saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.