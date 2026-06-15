Evinin balkonunda oturuyordu... Yine düğün magandası yine ölüm!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan magandaların silahından çıkan kurşun, evinin balkonunda oturan 77 yaşındaki kadına isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Eğlence adı altında silahların ateşlendiği bir düğünden seken kurşun, kendi evinde oturan yaşlı bir kadını hayattan kopardı.
Bölgede düzenlenen bir düğün merasimi sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kalabalığın içinde tabancayla rastgele havaya ateş açıldı. Magandaların silahından çıkan kurşunlardan biri, olay yeri yakınlarında bulunan kendi evinin balkonunda oturan 77 yaşındaki H.Ç.’ye isabet etti. Göğsünden ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadının yardımına ilk olarak büyük bir şok yaşayan yakınları koştu.
Hastanedeki Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından H.Ç., acilen Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun çabalarına ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, 77 yaşındaki H.Ç. bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
Hayatını kaybeden H.Ç.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Ç.'ye isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancanın ise ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)