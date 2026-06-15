Evinin balkonunda oturuyordu... Yine düğün magandası yine ölüm!

Bölgede düzenlenen bir düğün merasimi sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kalabalığın içinde tabancayla rastgele havaya ateş açıldı. Magandaların silahından çıkan kurşunlardan biri, olay yeri yakınlarında bulunan kendi evinin balkonunda oturan 77 yaşındaki H.Ç.’ye isabet etti. Göğsünden ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadının yardımına ilk olarak büyük bir şok yaşayan yakınları koştu.



