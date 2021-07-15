Evininin bahçesinde kazı yapan adamın ilginç keşfi! Gözlerine inanamadı

KAZDIKÇA ÇIKTI

Detroit Free Press'e açıklama yapan David, ''Kazı yaparken oldukça sıradışı bir keşif yaptığımı söyleyebilirim. Önce bir molozun arkasında kuma gömülü siyah bir top gördüm. Sonra bunun bir bowling topu olduğunu anladım. Ama bunun üzerine çok düşünmedim. Kazdıkça ve derine indikçe şaşkına döndüm. Bu durumu Facebook'ta paylaştım ve bir Bowling fabrikasından bu topların temel olarak kullanıldığını öğrendim'' şeklinde konuştu.