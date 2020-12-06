Evlat nöbetindeki ailenin evine saldırı

Bunu bana yapan PKK ve uzantısı HDP'dir. Bunu çok iyi biliyorum. Defalarca tehdit edildim. Artık bizi diri diri yakmayı hedeflemişler. O kadar aşağılık insanlar ki evde iki kız çocuğunun olduğunu biliyorlar. Onlara bunu yaşatmaya hakları yok. Hem evlatlarımıza el koyuyorlar hem de gelip bize bunları yaşatıyorlar. Onları önce Allah'a sonra devletime havale ediyorum. Devletimin gerekeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.



