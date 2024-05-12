Evlenecek çiftler dikkat! Düğün salonlarında yeni dönem: Yüzde 80'i doldu
Düğün sezonu başladı ve İstanbul'daki düğün salonlarının yaz aylarındaki rezervasyon oranı %80'e ulaştı.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yaz sezonu için yapılan ön rezervasyonlarla kentteki düğün salonlarının yüzde 80’inin dolduğunu söyledi.
Sönmez, coronavirus salgını nedeniyle belirli bir dönem kapalı olan düğün salonlarının yavaş yavaş toparlanmaya başladığını, geçen yıl yaz döneminde pandemi öncesi rakamlara ulaştıklarını anlattı.
Yaz dönemindeki düğün sezonundan umutlu olduklarını dile getiren Sönmez, “İstanbul’da yaklaşık 1300 düğün salonu bulunuyor. Bu sene de yaz döneminin yaklaşmasıyla sektör hareketlendi, ön rezervasyonlar yapıldı.
2023’teki hedeflerimizi yüzde 80 yakalamıştık. Bu sene de yapılan rezervasyonlarla yaz döneminde İstanbul'daki düğün salonlarının yüzde 80’i doldu. Kentte bu sene 230 bin civarında düğün yapılması öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.