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Evlenecek çiftler dikkat! Düğün salonlarında yeni dönem: Yüzde 80'i doldu

Düğün sezonu başladı ve İstanbul'daki düğün salonlarının yaz aylarındaki rezervasyon oranı %80'e ulaştı.

Evlenecek çiftler dikkat! Düğün salonlarında yeni dönem: Yüzde 80'i doldu - Resim: 1

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yaz sezonu için yapılan ön rezervasyonlarla kentteki düğün salonlarının yüzde 80’inin dolduğunu söyledi.

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Evlenecek çiftler dikkat! Düğün salonlarında yeni dönem: Yüzde 80'i doldu - Resim: 2

Sönmez, coronavirus salgını nedeniyle belirli bir dönem kapalı olan düğün salonlarının yavaş yavaş toparlanmaya başladığını, geçen yıl yaz döneminde pandemi öncesi rakamlara ulaştıklarını anlattı.

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Evlenecek çiftler dikkat! Düğün salonlarında yeni dönem: Yüzde 80'i doldu - Resim: 3

Yaz dönemindeki düğün sezonundan umutlu olduklarını dile getiren Sönmez, “İstanbul’da yaklaşık 1300 düğün salonu bulunuyor. Bu sene de yaz döneminin yaklaşmasıyla sektör hareketlendi, ön rezervasyonlar yapıldı. 

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Evlenecek çiftler dikkat! Düğün salonlarında yeni dönem: Yüzde 80'i doldu - Resim: 4

2023’teki hedeflerimizi yüzde 80 yakalamıştık. Bu sene de yapılan rezervasyonlarla yaz döneminde İstanbul'daki düğün salonlarının yüzde 80’i doldu. Kentte bu sene 230 bin civarında düğün yapılması öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

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