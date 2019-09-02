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  3. 02 Eylül 2019 14:53

Kapıçam Botanik Bahçesi düğün çekimlerinin uğrak noktası oldu

Kahramanmaraş'ta, 400 endemik otsu ve odunsu bitkiyi bünyesinde barındıran, doğa harikası Kapıçam Botanik Bahçesi, son yıllarda gelin- damat çekimi için fotoğrafçılar tarafından stüdyo gibi kullanılıyor.

Kapıçam Botanik Bahçesi düğün çekimlerinin uğrak noktası oldu

Kahramanmaraş- Gaziantep yolundaki 179 hektarlık Kapıçam Tabiat Parkı’nda yer alan, 11 hektarlık Kapıçam Botanik Bahçesi’nde, 400 endemik otsu ve odunsu bitki bulunuyor.

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Kapıçam Botanik Bahçesi düğün çekimlerinin uğrak noktası oldu

3 göletin bulunduğu bahçe, son yıllarda düğün fotoğrafı çekimi için gözde mekan oldu.

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Kapıçam Botanik Bahçesi düğün çekimlerinin uğrak noktası oldu

Kapıçam Botanik Bahçesi, fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

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Kapıçam Botanik Bahçesi düğün çekimlerinin uğrak noktası oldu

Bahçeye özellikle hafta sonu 30- 40 çift, fotoğraf çektirmeye geliyor.

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