Kapıçam Botanik Bahçesi düğün çekimlerinin uğrak noktası oldu
Kahramanmaraş'ta, 400 endemik otsu ve odunsu bitkiyi bünyesinde barındıran, doğa harikası Kapıçam Botanik Bahçesi, son yıllarda gelin- damat çekimi için fotoğrafçılar tarafından stüdyo gibi kullanılıyor.
Kahramanmaraş- Gaziantep yolundaki 179 hektarlık Kapıçam Tabiat Parkı’nda yer alan, 11 hektarlık Kapıçam Botanik Bahçesi’nde, 400 endemik otsu ve odunsu bitki bulunuyor.
Kapıçam Botanik Bahçesi, fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.