Evlenecek çiftlere çeyiz desteği: Hangi firma, ne kadar indirim yapacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın duyurduğu çeyiz desteğinin ayrıntıları belli oldu. İşte kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 20 firma arasında yeni evlenen gençlere çeyiz desteği sağlanması için protokol imzalandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu firmaların yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirim sağlayacağını duyurdu.
Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti.
Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şu şekilde:
VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30
BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10
KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5
KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10