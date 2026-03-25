Evlenecek çiftlere destek tutarı 10 milyar TL'yi aştı! 250 bin TL faizsiz veriliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında toplam destek miktarının 10.7 milyar liraya aştığını açıkladı. 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli evlilik kredisinin başvuru şartları, yaş sınırları ve gelir kriterlerinin tüm detayları haberimizde.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak ve aile yapısını korumak amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na dair Mart ayı ödeme verilerini kamuoyuyla paylaştı. Fonun Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, sadece bu ay içinde 2 bin 878 gence toplam 660,9 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildi. Bu son ödemeyle birlikte, projenin başlangıcından bugüne kadar kredi desteği alan genç sayısı 132 bin 688'e, toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon liraya ulaştı.
250 bin liraya kadar kredi desteği
Ocak ayında yapılan güncelleme ile destek miktarları yaş gruplarına göre optimize edildi. 18-25 yaş arası çiftler 250 bin lira kredi desteği, 26-29 yaş arası çiftler ise 200 bin lira kredi desteği alabiliyor. Söz konusu krediler, 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 48 ay vadeli olarak sunuluyor.
48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin geri ödemelerine 12 ay erteleme
Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 8 bin 20 çiftimizin 8 bin 113 çocuğu dünyaya geldi" açıklamasını yaptı.