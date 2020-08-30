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  3. 30 Ağustos 2020 11:50

Evlilik teklifi kabusa döndü!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde evlenme teklifi kabusa dönüştü. Sevdiği kıza İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifi eden şahıs, yangına neden oldu.

Evlilik teklifi kabusa döndü!

Yangın, Doğubayazıt ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki İshak Paşa Sarayı yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sevdiği kıza İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifinde bulundu.

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Evlilik teklifi kabusa döndü!

Genç kızın teklifi kabul etmesinden sonra mum yakılarak havaya bıraktıkları dilek balonu Yemlihan Tan'a ait saman balyalarının yanına düşerek yangın çıkardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Yemlihan Tan ile birlikte ahırlarda bulunan yaklaşık 400 adet büyük ve küçükbaş hayvanı tahliye etti. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği olayda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

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Evlilik teklifi kabusa döndü!

İşte en farklı ve ilginç evlenme teklifleri...

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Evlilik teklifi kabusa döndü!

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