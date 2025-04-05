Evlerin, lojman ve caminin kül olduğu yangından geriye sadece ikisi kaldı
Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında, lojman ve 4 evle birlikte yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı. Yangında
Kaynak: DHA
Dutlu köyünde Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde, dün sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler büyüyüp bitişikteki 3 ev, cami ve lojmanına sıçradı. Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, dışarı çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Yangında 4 ev, cami ve lojman kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.
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