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Evlerin, lojman ve caminin kül olduğu yangından geriye sadece ikisi kaldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında, lojman ve 4 evle birlikte yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı. Yangında

Kaynak: DHA
Evlerin, lojman ve caminin kül olduğu yangından geriye sadece ikisi kaldı - Resim: 1

Dutlu köyünde Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde, dün sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Evlerin, lojman ve caminin kül olduğu yangından geriye sadece ikisi kaldı - Resim: 2

Alevler büyüyüp bitişikteki 3 ev, cami ve lojmanına sıçradı. Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, dışarı çıktı.

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Evlerin, lojman ve caminin kül olduğu yangından geriye sadece ikisi kaldı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Evlerin, lojman ve caminin kül olduğu yangından geriye sadece ikisi kaldı - Resim: 4

Yangında 4 ev, cami ve lojman kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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