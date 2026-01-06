  1. Anasayfa
  4. Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı!

Mardin Nusaybin'de evlerinde silahla vurularak öldürülen S.A. ile ablası S.Ö.'nün cinayet şüphelisinin, S.A.'nın dini nikahla birlikte yaşdığı M.B. olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suriye uyruklu S.A. (41) ile kız kardeşi S.Ö.’yü (44) silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

 

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.

Şüphelinin S.A.’nın dini nikahla yaşadığı M.B. olduğu belirlendi. TIR şoförü olan M.B.’nin Irak’a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

