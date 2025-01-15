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  4. Evden çıkan cephaneliğe saç baş yolduran savunma!

Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerden saç baş yolduran savunma

Adana'da iki kardeşin yaşadığı müstakil evde 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. Kardeşler ifadesinde "Şok olduk" diye savunma yaptı. İki kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerden saç baş yolduran savunma - Resim: 1

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.D. (49) ve kardeşi Ş.D.'nin (42) oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı.

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Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerden saç baş yolduran savunma - Resim: 2

Bunun üzerine kardeşlerin yaşadığı Onur Mahallesi'ndeki ikamete operasyon yapıldı.

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Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerden saç baş yolduran savunma - Resim: 3

Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek ele geçirildi.

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Evlerinden cephanelik çıkan kardeşlerden saç baş yolduran savunma - Resim: 4

Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden M.D.'nin, "Ben Manavgat’ta otelde çalışıyorum, Adana’ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Ş.D.'nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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