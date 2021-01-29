Evlerine hırsız girdi, hayatları tamamen değişti

Serdar Bilal, Acıbadem'deki evlerini dizayn ederlerken çok heyecanlı ve özenli bir şekilde çalıştıklarını, hırsızın girmesi ve evdeki birçok eşyanın çalınmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtip, "Fevri bir şekilde İstanbul'dan taşınma kararı aldık ve apar topar İzmir'in küçük bir ilçesi olan Dikili'ye yerleştik. Burada normalde yazlık olarak kullandığımız bir evimiz vardı. Şimdi temelli buraya yerleştik. Ancak biz evde değil, karavanda yaşamayı tercih ediyoruz. Zamanımızın çoğunu Efsane'de geçiriyoruz. Zaten, biz normalde neredeyse tam zamanlı olarak karavanda yaşıyorduk ancak yeni doğan çocuğumuz olduğu için belli bir süreliğine yerleşik hayata geçmek durumunda kaldık. Onun biraz daha büyümesini bekliyoruz, sonra karavan hayatına devam edeceğiz" dedi.



