Evlerinin bahçesinde hazine buldular! Değeri dudak uçuklattı
ABD'de bir çift, evlerinin bahçesindeki ağacın dibinde hazine buldu. 1800'lü yıllara ait 1247 altın madeni para bulan çiftin, 10 milyon dolardan fazla servete sahip olacağı düşünülüyor.
Kaliforniyalı bir çift, evlerinin bahçesindeki ağacın dibinde çok sayıda altın madeni parayı içeren bir gömü buldu. Gömünün değerinin 10 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor.
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1247 altın madeni paranın, 1847-1894 yılları arasına ait olduğu, hiç kullanılmadığı ve yepyeni göründüğü bildirildi.
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Adları açıklanmayan çiftin, gömüyü Nisan ayında köpeklerini gezdirirken bulduğu belirtiliyor.
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Uzmanlar, gömünün Amerikan tarihinin en büyük toprak altı hazine keşfi olduğunu söylüyor.
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