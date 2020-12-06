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  3. 06 Aralık 2020 23:31

Evli ve hamile olduğunu öğrenince cinnet geçirdi!

 Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu yeri bularak, evine geldi.

Evli ve hamile olduğunu öğrenince cinnet geçirdi!

K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

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Evli ve hamile olduğunu öğrenince cinnet geçirdi!

2 OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI H.C.'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı.

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Evli ve hamile olduğunu öğrenince cinnet geçirdi!

'KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA KESİLDİ' H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.

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Evli ve hamile olduğunu öğrenince cinnet geçirdi!

'CEP TELEFONUNA YANSIDI' K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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