Evli ve hamile olduğunu öğrenince cinnet geçirdi!

'KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA KESİLDİ' H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.