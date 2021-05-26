Evlilik teklifini reddeden genç kadını öldürdü
Pakistan'da varlıklı bir aileden gelen 26 yaşındaki Zahir Jadoon, evlilik teklifini reddettiği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Dünya bu cinayetle dehşete düştü... 26 yaşındaki Mahira Zülfikar, bir hafta önce boynundan ve omzundan vurulmuş halde, evinde bir kan gölünün içerisinde yatarken ölü bulundu.
Pakistan'da sosyeteye mensup bir ailenin çocuğu olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Zahir Jadoon, İngiltere'de hukuk okuyan ve bir yakınının düğünü için Pakistan'a giden yaşıtı Mahira Zülfikar adlı genç kızla tanıştı.
TEHDİT EDİLİYORDU İkili bir süre sonra arkadaşlıklarını iletti ve Jadoon, genç kıza ilgi duymaya başladı. Ancak Mahira Zülfikar, Zahir Jadoon'ın duygularına karşılık vermedi.
Zahir Jadoon'ın bir süreden bu yana hazırlığını yaptığı evlilik teklifini genç kıza ilettiği ancak "hayır" yanıtı aldığı öğrenildi. Jadoon'ın hayır yanıtı almasının ardından genç kızı silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.