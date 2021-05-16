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Evsiz kalınca minibüsü eve çevirdi

33 yaşındaki Amy'nin hayatı Covid-19 salgını yüzünden alt üst oldu. Evinden çıkarılan genç kadın, şimdi dünyanın tanıdığı bir freelancer oldu.

33 yaşındaki Amy, 2020'nin başlarında Covid-19 salgını patlak verdiğinde hayat planları tamamen alt üst olmuştu.

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O sırada kiralık bir evde yaşıyor ve bir ipotek için para biriktiriyordu, ancak pandemi kapanması devreye girdikçe serbest çalışmasının yavaşladığını fark etti.

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Serbest pazarlama danışmanı, aniden kirasını ve faturalarını karşılayamayacağını fark etti.

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Amy, tam zamanlı olarak minibüse taşınmanın, giden harcamalarını azaltırken serbest çalışmasını sürdürmenin mükemmel bir yolu olabileceğine karar verdi.

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