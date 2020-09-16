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  3. 16 Eylül 2020 23:13

EXEN Sports-Ofis-Kids açıldı

Eski medya çalışanı Erhun Ateş'in sahibi olduğu EXEN SPORT-OFİS-KIDS İstanbul Ümraniye'de bulunan Suryapı Exen Residence'ta seçkin konukların katıldığı bir davetle kapılarını açtı.

EXEN Sports-Ofis-Kids açıldı

Türk spor basınının duayen isimlerinden İlker Ateş'in kendisi gibi uzun yıllar spor medyasında görev alan oğlu Erhun Ateş medya sektöründen adım attığı ticarette bir başarıya daha imza attı.

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EXEN Sports-Ofis-Kids açıldı

Eski medya çalışanı Erhun Ateş'in sahibi olduğu EXEN SPORT-OFİS-KIDS İstanbul Ümraniye'de bulunan Suryapı Exen Residence'ta kapılarını açtı.

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EXEN Sports-Ofis-Kids açıldı

Erhun Ateş'in EXEN Sports-Ofis-Kids mağazasını açtığı bu mutlu gününde pek çok seçkin misafiri düzenlenen davette Ateş'i yalnız bırakmadı.

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EXEN Sports-Ofis-Kids açıldı

Başta kırtasiye, oyuncak ve spor ürünlerinin oluşturduğu EXEN Sports-Ofis-Kids mağazası hem kişisel kullanım için hem de ofis kullanımı için pek çok ürünü içerisinde barındırıyor.

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