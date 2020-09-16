EXEN Sports-Ofis-Kids açıldı
Eski medya çalışanı Erhun Ateş'in sahibi olduğu EXEN SPORT-OFİS-KIDS İstanbul Ümraniye'de bulunan Suryapı Exen Residence'ta seçkin konukların katıldığı bir davetle kapılarını açtı.
Türk spor basınının duayen isimlerinden İlker Ateş'in kendisi gibi uzun yıllar spor medyasında görev alan oğlu Erhun Ateş medya sektöründen adım attığı ticarette bir başarıya daha imza attı.
Eski medya çalışanı Erhun Ateş'in sahibi olduğu EXEN SPORT-OFİS-KIDS İstanbul Ümraniye'de bulunan Suryapı Exen Residence'ta kapılarını açtı.
Erhun Ateş'in EXEN Sports-Ofis-Kids mağazasını açtığı bu mutlu gününde pek çok seçkin misafiri düzenlenen davette Ateş'i yalnız bırakmadı.