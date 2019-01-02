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  3. 02 Ocak 2019 15:02

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Kayseri’de yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ileri sürülen 1’i kadın 2 DEAŞ’lı yakalandı.

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri, Fransa’dan Türkiye’ye giriş yaptığı Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.’yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

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Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Gözaltına alınan Murat Y. ifadesinde; ’Fransa’dan Türkiye’ye geliş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut’un yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini’ söylediği öğrenildi.

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Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.

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Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Yılbaşı öncesi yakalandı
Polis, yılbaşı etkinliklerini göz önüne alarak, eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y., yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan düzenlenen operasyonla yakaladı.

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