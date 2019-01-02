Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Gözaltına alınan Murat Y. ifadesinde; ’Fransa’dan Türkiye’ye geliş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut’un yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini’ söylediği öğrenildi.