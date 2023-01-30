Eylem yapan site mağdurlarına sopalı karşılama!

"SOPALARLA BİZİ DÖVMEYE KALKTILAR"

Mağdurlar bazı dairelerin birden çok kişiye satıldığını belirtti. Aynı daireyi satın alan iki mağdur da site önünde eyleme katıldı. Mağdurlardan biri, "D Blok 6'ncı kat 63 numaralı daire hem bize hem de bu kişiye satılmış. Belki üçüncü dördüncü kişi de vardır. Şimdi bu dairenin sahibi arkadaş mı ben mi veya bir başkası mı? Nice insanlar burasının kahrından hasta oldu, ölen oldu. Biraz önce dairemize girmek istedik, sopalarla bizi dövmeye kalktılar. Burada mağdur olan biziz ama, onlar üste çıkmaya çalışıyor" dedi.