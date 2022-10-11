Eylül ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı: İttifaklar kafa kafaya!
Türkiye Raporu, Eylül ayında yapılan seçim anketlerinin ortalamasını kamuoyuna duyurdu.
2023 seçimleri öncesi araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. Siyasi partilerin seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.
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Türkiye'nin Raporu geçen ay yayımlanan anketlerin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı.
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Kararsızlar dağıldıktan sonra ittifakların ortalamasını açıklayan Türkiye Raporu, Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.
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AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplanırken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5 olarak ölçüldü.
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