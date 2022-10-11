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  4. Eylül ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı: İttifaklar kafa kafaya!

Eylül ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı: İttifaklar kafa kafaya!

Türkiye Raporu, Eylül ayında yapılan seçim anketlerinin ortalamasını kamuoyuna duyurdu.

Eylül ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı: İttifaklar kafa kafaya! - Resim: 1

2023 seçimleri öncesi araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. Siyasi partilerin seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi. 

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Eylül ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı: İttifaklar kafa kafaya! - Resim: 2

Türkiye'nin Raporu geçen ay yayımlanan anketlerin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. 

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Eylül ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı: İttifaklar kafa kafaya! - Resim: 3

Kararsızlar dağıldıktan sonra ittifakların ortalamasını açıklayan Türkiye Raporu, Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.

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Eylül ayı seçim anketlerinin ortalaması alındı: İttifaklar kafa kafaya! - Resim: 4

AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplanırken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5 olarak ölçüldü.

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