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  3. 25 Eylül 2020 16:33

Eylül ayında kar yağdı

Küresel ısınma bütün dünyanın dengesini bozarken İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kuzey İngiltere’de önce dolunun ardından kar yağdı.

Eylül ayında kar yağdı

İngiltere'de mevsim değişikliği zor anlar yaşattı. Sıcak havanın ardından 16 derece birden düşen hava sıcaklığı İngilizleri şaşırttı.

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Eylül ayında kar yağdı

Kuzey İngiltere'ye bağlı Baildon, Saltaire ve Shipley bölgelerinde fırtınayla başlayan hava yerini golf büyüklüğündeki doluya bıraktı.

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Eylül ayında kar yağdı

Dolunun ardından Yorkshire kentine kar yağdı. Kar yağışı bazı bölgelerde 10 cm'i geçtiği ifade edildi.

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Eylül ayında kar yağdı

Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zor anlar yaşarken, ortaya kart postallık görüntüler çıktı.

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