Eylül ayında rakam vermişti: AK Partili isimden yeni asgari ücret açıklaması
Asgari ücret zammı Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken AK Parti cephesinden yeni bir asgari ücret açıklaması geldi.
Yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, dolaylı olarak tüm Türkiye'yi ilgilendiren asgari ücret için çeşitli rakamlar da telaffuz ediliyor. Bu nedenle asgari ücrette dair ortaya atılan tahminler büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın programına konuk oldu ve asgari ücret ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...
Demiröz konuşmasında "Biz dar gelirlileri devamlı güçlendiriyoruz. İşte yeni asgari ücretle, memurların zammıyla, yaptığımız sosyal desteklerle… Elektrik olsun, doğal gazda olsun; sübvanse yaptığımız kısımlarla birlikte dar gelirli grupları zaten kollayacağız. Bunların gelirlerini belli bir düzey artırdığımız zaman bu tür şeyler de ister istemez dengelenecek." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Demiröz, "Asgari ücret, devleti ilgilendirmeyen, özel sektörü ilgilendiren ve taban bir ücret olarak açıklanan ki her ülkede buna yakın şeyler var… Bizde tabii bu asgari ücreti bu yıl içerisinde 2 defa artırmamıza rağmen hem ocakta hem temmuz ayında, inşallah yılbaşında da bütün işçi kesimimizi ve işverenleri memnun edecek bir rakam olarak açıklanacak. Görüşmeler başladı. Hem işçi kesiminden, hem işveren kesiminden hem de devletten, yürütmeden arkadaşlarla bu iş sürdürülüyor. Aralık ayının ortalarına doğru şekillenecek, son açıklamayı Cumhurbaşkanımız yapacak." şeklinde konuştu.
Daha önce verdiği rakam dair de konuşan Demiröz, "Ben eylülün başında bir açıklama yaptım ama o gün şöyleydi; o günkü şartlara göre enflasyonun hedefleri de belirlenmişti. Hesaplama çok zor değil bunu, yani hesaplamaya göre bir rakam söyledim. Ve bugün de bütün konuşmalarda aşağı yukarı o rakam civarında konuşuluyor. Ben şuna inanıyorum; insanımızın bütün derdini bilen, onların derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımız son sözünü söyleyecek ve her iki tarafı da memnun edecek, işçi kesimini bilhassa memnun edecek, işverene de sağlayacağı bazı desteklerle ki mesela vergi dışı bırakıyoruz… Vazgeçtiğimiz vergi 2022 yılında 277 milyar lira. Asgari ücretten vergi almamakla. Çünkü sadece asgari ücretten değil, diğer bütün ücretlerden asgari ücrete kadar kısımdan vergi almıyoruz. Devlet 277 milyar lirasından feragat etti. Bu tabii unutuluyor aslında, çok büyük bir devrim bana göre. destekler vereceğiz. Bu rakam o günkü dediğim civarındadır." dedi.