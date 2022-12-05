Eylül ayında rakam vermişti: AK Partili isimden yeni asgari ücret açıklaması

Daha önce verdiği rakam dair de konuşan Demiröz, "Ben eylülün başında bir açıklama yaptım ama o gün şöyleydi; o günkü şartlara göre enflasyonun hedefleri de belirlenmişti. Hesaplama çok zor değil bunu, yani hesaplamaya göre bir rakam söyledim. Ve bugün de bütün konuşmalarda aşağı yukarı o rakam civarında konuşuluyor. Ben şuna inanıyorum; insanımızın bütün derdini bilen, onların derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımız son sözünü söyleyecek ve her iki tarafı da memnun edecek, işçi kesimini bilhassa memnun edecek, işverene de sağlayacağı bazı desteklerle ki mesela vergi dışı bırakıyoruz… Vazgeçtiğimiz vergi 2022 yılında 277 milyar lira. Asgari ücretten vergi almamakla. Çünkü sadece asgari ücretten değil, diğer bütün ücretlerden asgari ücrete kadar kısımdan vergi almıyoruz. Devlet 277 milyar lirasından feragat etti. Bu tabii unutuluyor aslında, çok büyük bir devrim bana göre. destekler vereceğiz. Bu rakam o günkü dediğim civarındadır." dedi.