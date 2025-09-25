Eylül ayının en geniş kapsamlı anket sonuçları geldi

ASAL'ın anketinde katılımcılara aşağıdaki sorular tek tek soruldu.

Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?

Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?

Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mı, başarısız mı?

Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?

Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider ?

AK Parti hükümetini dış politika açısından ne derece başarılı buluyorsunuz?