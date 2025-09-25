Eylül ayının en geniş kapsamlı anket sonuçları geldi
ASAL Araştırma Eylül ayı boyunca gerçekleştirdiği seçmenlerin olası bir erken seçimde hangi partiye oy vereceğinden ekonomiye, iktidarın politikalarından muhalefetin attığı adımlara kadar gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşte ASAL'ın gerçekleştirdiği Eylül ayı anketlerinin sonuçları...
ASAL Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde Eylül ayında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasını nsonuçlarını açıkladı.
ASAL'ın anketinde katılımcılara aşağıdaki sorular tek tek soruldu.
Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?
Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?
Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?
Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başarılı mı, başarısız mı?
Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?
Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider ?
AK Parti hükümetini dış politika açısından ne derece başarılı buluyorsunuz?
İşte ASAL'ın anketinden çıkan dikkat çeken sonuçlar...
Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?
Kararsızlar dağıtılmadan önce
▪️CHP:%23,8
▪️AK Parti:%23
▪️DEM Parti:%6,7
▪️ MHP:%5,8
▪️ İYİ Parti:%3,9
▪️ Zafer Partisi:%3,3
▪️ Yeniden Refah Partisi:%2,1
▪️ Anahtar Parti:%1,3
▪️ Türkiye İşçi Partisi:%1
▪️ Diğer:%2,1
Kararsız/Oy Kullanmam: %27
🗓Eylül 2025 👥2.000