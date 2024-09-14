Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı

Sezonun yeni açılması dolayısıyla vatandaşların kapış kapış balık aldığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Sezon çok iyi başladı. Vatandaşlar yoğun bir şekilde balığa ilgi gösteriyor. Çok kalabalık ve satışlardan dinlenemiyoruz. Görüldüğü gibi kasaplar ve tavukçuların önü bomboş. Balık tezgahlarında ise kalabalık var. Şimdi balıkçıların zamanı. Bu süreçte bol bol balık satıyoruz. Vatandaşlar da fiyatlardan memnun” dedi.