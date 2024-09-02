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Eylül yağmurla geldi; yollar göle döndü

Eylül ayına yağışla başlayan İstanbul'da, yollar yine göle döndü. Yağışın etkili olduğu Kartal ve Pendik'te su birikintileri nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Eylül yağmurla geldi; yollar göle döndü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul, yeni haftaya yağmurla başladı.

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Eylül yağmurla geldi; yollar göle döndü - Resim: 2

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Eylül yağmurla geldi; yollar göle döndü - Resim: 3

Kentin Anadolu Yakası’nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

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Eylül yağmurla geldi; yollar göle döndü - Resim: 4

Kartal ve Pendik’te etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü.

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