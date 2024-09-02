Eylül yağmurla geldi; yollar göle döndü
Eylül ayına yağışla başlayan İstanbul'da, yollar yine göle döndü. Yağışın etkili olduğu Kartal ve Pendik'te su birikintileri nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul, yeni haftaya yağmurla başladı.
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Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Kentin Anadolu Yakası’nda bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
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Kartal ve Pendik’te etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü.
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