EYT başvurusundaki bu hata kıdem tazminatını siliyor

"8 Kod emeklilik nedeniyle çıkışı kapsıyor. Farklı bir kod ile de çıkış vermek emekliliğe engel değil ancak 8 Kod işverenle çalışan arasındaki kıdem tazminatı konusunda kanıt olur. Farklı bir kod ile çıkış verilirse kıdem tazminatı yanabilir. Bu da iş mahkemelerine yansır. Kod 8 ile çıkış yapıldığında emeklilik için ayrılmış olan EYT'lilerin tazminat hakkı da korunuyor. O yüzden Kod 8 ile çıkış yapmak tekrar işe girişi de kolaylaştıracağından çok önemli.