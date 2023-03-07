EYT başvurusundaki bu hata kıdem tazminatını siliyor
Milyonlarca EYT'li yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonrasında soluğu SGK'da alırken, uzmanlar tek bir hatayla çalışanların EYT'ye başvururken kıdem tazminatından mahrum kalabileceğini açıkladı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, binlerce kişi emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Yasa gereği, çalışırken emeklilik başvurusu yapılamayacağından bir günlüğüne de olsa işten çıkışın yapılması gerekiyor. Sosyal güvenlik uzmanları ise bu noktada, işten çıkış koduna dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.
İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkarma işlemlerinde normal emeklilik prosedürlerini izleyecek. Bu kapsamda, işten çıkarmada 8 numaralı kod kullanılacak. İşçinin işten ayrılış bildiriminin 8 koduyla yapılması ve aynı gün işçinin tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yapılarak işçi aralıksız çalıştırılmaya devam edebilecek. İşçinin aylığı da talebi takip eden ayın başından başlatılabilecek.
ArtıGerçek'in haberine göre Emeklilik işlemini başlatacak çalışanların dikkat etmesi gereken kritik nokta ise, işten çıkışlarının kod 8'e göre yapılması. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu konuya ilişkin Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, 1'den 50'ye kodlar olduğunu belirterek, şu tavsiyede bulundu:
"8 Kod emeklilik nedeniyle çıkışı kapsıyor. Farklı bir kod ile de çıkış vermek emekliliğe engel değil ancak 8 Kod işverenle çalışan arasındaki kıdem tazminatı konusunda kanıt olur. Farklı bir kod ile çıkış verilirse kıdem tazminatı yanabilir. Bu da iş mahkemelerine yansır. Kod 8 ile çıkış yapıldığında emeklilik için ayrılmış olan EYT'lilerin tazminat hakkı da korunuyor. O yüzden Kod 8 ile çıkış yapmak tekrar işe girişi de kolaylaştıracağından çok önemli.