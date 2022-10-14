EYT bekleyenler dikkat! EYT'de çok tartışılacak taşeron işçi detayı
Milyonlarca çalışan EYT düzenlemesini dört gözle beklerken, yüz binlerce taşeron işçinin EYT konusunda sıkıntıları ortaya çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geri sayım başladı. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, Aralık ayında Meclis’e geleceğini bildirmişti. Milyonlarca EYT'li bu açıklamaların ardından “EYT ne zaman çıkacak?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularını araştırmaya başlarken 1 milyon işçi ise EYT düzenlemesini korkarak bekliyor.
Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlamış milyonlarca çalışan, aralık ayında TBMM’ye sunulacak düzenlemeyi heyecanla bekliyor. Ancak, kamu kurumlarında ve belediyelerde yıllarca taşerona bağlı çalıştıktan sonra 2018 yılında çıkartılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda daimi kadroya alınan yaklaşık 1 milyon işçi, EYT düzenlemesini korkarak bekliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bu sorunu kaleme aldı, olası etkilerini ortaya koyarak 'Onlar neden emekli olmak istemiyor?' sorusunu yanıtladı.
KOŞULLARI YERİNE GETİRENLER ZORUNLU EMEKLİ EDİLİYOR
696 sayılı KHK’nın 127. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. maddenin birinci fıkrasının beşinci alt bendi uyarınca, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler emeklilik, yaşlılık veya malullûk aylığı almaya hak kazandıkları tarihten itibaren zorunlu emekli ediliyorlar. KHK’nın bu hükmü dolayısıyla, on binlerce taşeron işçisi daimi işçi kadrosu hakkını daha başlangıçta kaybetti. Bunlar kadroya alınmadılar. Kadroya alındıktan sonra emeklilik koşullarını tamamlayan on binlerce işçi de aradan geçen dört yıllık sürede emekli edildi.
Sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve emeklilik yaş koşulunu tamamlamış olanlar, üç koşulu yerine getirdikleri aydan itibaren emekliye sevk ediliyorlar. Bu yıl kadınlar 48 – 49 yaşında, erkekler de 52 – 53 yaşında emekli ediliyorlar.