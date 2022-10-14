EYT bekleyenler dikkat! EYT'de çok tartışılacak taşeron işçi detayı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geri sayım başladı. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, Aralık ayında Meclis’e geleceğini bildirmişti. Milyonlarca EYT'li bu açıklamaların ardından “EYT ne zaman çıkacak?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularını araştırmaya başlarken 1 milyon işçi ise EYT düzenlemesini korkarak bekliyor.