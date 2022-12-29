EYT düzenlemesiyle emekli olacaklar ne kadar promosyon alacak?
EYT düzenlemesiyle emekli olacak 2.5 milyon kişiye promosyon ödemesi de yapılacak. Özel bankaların promosyon ödemeleri 10 bin lirayı bulmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini açıkladı. Kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 gün, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 günü dolduran kişiler emekliliğe hak kazandı. Yapılan yeni düzenlemenin devreye girmesiyle şartları sağlayan kişiler emekli olabilecek.
Emeklilik için uzun yıllardır bekleyen 2,5 milyon EYT’li emekli olduktan sonra da tercihlerini yaparak maaşlarını çekecekleri bankadan promosyon alabilecek.
Bankalar emeklilerin maaş hesaplarını kendi bünyelerinde tutmak için promosyon yarışına giriyor. Promosyonun yanında ek haklar ve düşük faizli kredi imkanı da tanıyan bankalar 2,5 milyon emekli için kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.
2022 yılı için SGK’nın bankalarla yaptığı yeni protokolde, 3 bin 500 liraya kadar emekli maaşına 3 bin lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara 5 bin lira promosyon verilecekti.