EYT için geri sayım: Kimler EYT düzenlemesinden yararlanacak?
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği EYT yasası için geri sayım başladı. İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler...
YAŞI DOLAN 5 BİN GÜNDE EMEKLİ OLACAK MI?
Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ocakta yürürlüğe girecek. Ocak ayının sonuna kadar başvurular yapılacak, maaş hesaplamaları da 1 Şubat itibarıyla olacak. EYT'lilerin maaş hesabına, ocaktaki emekli maaş artışı da etki edecek. 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan herhangi birinde sigortalı çalışmış olanlar EYT kapsamında bulunuyor. Eğer EYT çıkmamış olsaydı, 5900 gün üzerinden emekli olacaktı. Sadece prim günü koşulları farklı. 1999 öncesinde SSK'lı kadınlar 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresine tabi iken Emekli Sandığı iştirakçisi kadınlar 7200 prim gününü tamamlamak zorunda. Eğer çıkartılacak EYT yasası ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 günü, erkekler ise 9000 günü tamamladıkları tarihten itibaren EYT'den yararlanırlar.
18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN SİGORTALI OLAN EYT'DEN YARARLANABİLİR MI?
Sigortalı çalışmaya 18 yaşından önce başlamak, EYT'den yararlanmayı engellemez. Sadece sigortalılık süresi, 18 yaşın doldurulduğu tarihte başlar. 18'den önce ödenen primler prim günlerine eklenir. SSK'lı bir erkek için aranan 25 yıllık sigortalılık süresi 27 Haziran 2000'de başlar. 2025'te sigortalılık süresi tamamlanarak EYT'den yararlanılabilir.
1999 ÖNCESİ SSK'LI MEMURLAR YARARLANABİLİR Mİ?
8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK, BAĞ- KUR veya Emekli Sandığı'ndan herhangi birinde sigortalı çalışmış olanların prim günü koşulları farklı. 1999 öncesinde SSK'lı kadınlar 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresine tabi iken, Emekli Sandığı'ndakiler 7200 prim gününü tamamlamak zorunda. Yasa ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamladıkları tarihte EYT'den yararlanır.
STAJ BAŞLANGIÇ SAYILIYOR MU?
Sabah'ta yer alan habere göre, staj ve çıraklık dönemi sigortaların başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" yanıtını vermişti.