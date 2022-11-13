EYT için geri sayım: Kimler EYT düzenlemesinden yararlanacak?

STAJ BAŞLANGIÇ SAYILIYOR MU?



Sabah'ta yer alan habere göre, staj ve çıraklık dönemi sigortaların başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" yanıtını vermişti.