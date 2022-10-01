EYT ile ilgili çok tartışılacak sözler: Yeni mağduriyetler ortaya çıkacak...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına başlıyor. Meclis, yeni dönemde en önemli mesaisini ekonomiye harcayacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de Meclis’in açılmasıyla geri sayım başladı. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, Aralık ayında Meclis’e geleceğini bildirmişti. Milyonlarca EYT'li bu açıklamaların ardından “EYT ne zaman çıkacak?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularını araştırmaya başladı. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler…