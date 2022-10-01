EYT ile ilgili çok tartışılacak sözler: Yeni mağduriyetler ortaya çıkacak...
Meclis’in bugün açılmasıyla milyonlarca kişinin gözü EYT için verilecek karara çevrilirken EYT ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına başlıyor. Meclis, yeni dönemde en önemli mesaisini ekonomiye harcayacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de Meclis’in açılmasıyla geri sayım başladı. Bakan Bilgin milyonlarca EYT’linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, Aralık ayında Meclis’e geleceğini bildirmişti. Milyonlarca EYT'li bu açıklamaların ardından “EYT ne zaman çıkacak?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularını araştırmaya başladı. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler…
ERDOĞAN’DAN EYT AÇIKLAMASI: ‘DEĞERLENDİRECEĞİZ’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT için Aralık ayını işaret etmesinin ardından, “Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim” demişti. Bilgin peş peşe yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekleyerek,
"Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz” bilgisini paylaşmıştı.
Son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan milyonlarca EYT’liyi heyecanlandıran bir yorum geldi. Erdoğan, "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.