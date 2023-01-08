EYT Meclis'e ne zaman sunulacak: AK Parti'den açıklama
AK Parti'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman sunulacağı hakkında açıklama geldi.
EYT yasası için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca kişinin faydalanacağı EYT düzenlemesinin yürürlüğe ne zaman gireceği gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor. Bu hafta Meclis'te yapılacak olan görüşmelerin ardından EYT yasasının netleşmesi bekleniyor.
EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Buna göre; 9-13 Ocak tarihleri arasında TBMM'de EYT konusunun görüşülüp, yasalaşacağı ön görülüyordu.
ŞU AN YAPILAN MÜRACAATLAR GEÇERSİZ
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.
EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTIĞINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK
EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: