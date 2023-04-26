EYT milletvekillerine de vurdu! Hangi partiden kaç EYT'li vekil var? İşte alacakları maaş...
TBMM'den yaklaşık 150 milletvekilinin EYT'nin yasalaşması sonucu emekliliğe hak kazandığı ortaya çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası meclisten geçti. Emeklilik başvurusu yapan yaklaşık 1 milyon kişi, maaş alabilmek için hala bekliyor. EYT'de maaş krizi çözüm beklerken, EYT yasasının TBMM'nin genç milletvekillerine yaradığı ortaya çıktı. Halen yaşları 41 ila 53 arasında değişen yaklaşık 150 milletvekili genç yaşta emekli oldu. Üstelik milletvekilleri, diğer EYT'liler gibi maaşın bağlanması için aylarca beklemek durumunda da kalmadı.
Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre EYT sayesinde emekli olan vekiller 74 bin liralık maaşın yanı sıra 52 bin lira da emekli vekil aylığı aldı. Toplam aylık gelirleri 126 bin lirayı buldu. Düzenlemeden, yaşı bekleyen çok sayıda eski milletvekili de yararlandı. EYT'den emekli olan milletvekillerinden özellikle yaşları 41-43 civarında olanlar 52 bin liralık maaşa yaklaşık 17 yıl erken kavuşmuş oldular. 2 yıl milletvekilliği yapanlar, diğer şartları yerine getirdiklerinde milletvekili emeklisi olma ayrıcalığına kavuşuyorlar.
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak işe girmiş olan, 1970 ile 1980 yılları arasında doğan, 25 yıllık çalışma süresi ve 5 bin 975 gün (Bağ-Kurlu ve Emekli Sandığında 9 bin gün) prim ödeme gün sayısını dolduran tüm erkek milletvekilleri erken emekli olma hakkı elde etti.
Aynı şekilde 1971-1982 yılları arasında doğan ve diğer şartları yerine getiren kadın milletvekillerine de EYT piyangosu vurdu. Dolayısıyla 2 yıl milletvekilliği yapmış ve halen 43-53 yaş arasında bulunan erkekler 60 yaşını, 41-52 yaş arasında olan kadınlar da 58 yaşını beklemeden maaş almaya başladı.