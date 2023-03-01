EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler. EYT'lilerin takip etmesi gereken süreç ise şöyle olacak: