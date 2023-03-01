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EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ?

EYT'ye ilişkin kanun teklifinin TBMM'de yapılan görüşmeler sonucunda yasalaşmasının ardından EYT'lilerin yeni yol haritası da belli oldu.

EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ? - Resim: 1

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.  Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler. EYT'lilerin takip etmesi gereken süreç ise şöyle olacak:

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EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ? - Resim: 2

esmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor

Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler ise emeklilik dilekçesi verebilecek.

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EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ? - Resim: 3

Emekli olacak EYT'liler kimler ?

TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Buna göre, söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecek. 

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EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ? - Resim: 4

Prim gün sayıları

EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacak.

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