EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ?
EYT'ye ilişkin kanun teklifinin TBMM'de yapılan görüşmeler sonucunda yasalaşmasının ardından EYT'lilerin yeni yol haritası da belli oldu.
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler. EYT'lilerin takip etmesi gereken süreç ise şöyle olacak:
esmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor
Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler ise emeklilik dilekçesi verebilecek.
Emekli olacak EYT'liler kimler ?
TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Buna göre, söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecek.
Prim gün sayıları
EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacak.