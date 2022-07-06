EYT'de 1999 ve sonrası sigortalılara kötü haber
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenirken yeni gelişmeler yaşanıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT de dâhil yılsonuna kadar önlerindeki bütün dosyaları çözeceklerini söyledi. 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlara EYT için kötü haber geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT sorununun yıl sonuna kadar çözüleceği şeklindeki açıklaması yüzbinlerce kişiyi emeklilik heyecanına soktu. Peki EYT'den kimler faydalanacak? Kimler EYT kapsamına alınmayacak? Emeklilikte yaşı bekleyenler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve hali hazırda emekli olamayanlardan oluşuyor. EYT'liler için kurulacak komisyon çözüm ve model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller üzerinde çalışıyor.
EYT için 3 formül üzerinde çalışılıyor
Komisyon, bu tarihten önce çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerilerini değerlendirerek, "prim, yıl, yıpranmaya" dayalı formüller ortaya koyacak.
Primi yetmeyenler için "halk", vakıf, sandıklar aracılığıyla "iş emekliliği", aylığın belli bir miktarının kesilerek daha erken emekli olma imkânı sağlayan "kısmi erken yaşlılık emekliliği, kesintili erken emeklilik", süre tamamlanması gibi seçenekler değerlendirilecek.