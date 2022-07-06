EYT'de 1999 ve sonrası sigortalılara kötü haber! İşte EYT için formül!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT de dâhil yılsonuna kadar önlerindeki bütün dosyaları çözeceklerini söyledi. 1999 ve sonrasında sigorta başlangıcı olanlara EYT için kötü haber geldi.