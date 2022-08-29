EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak? EYT'de merak edilen soruya yanıt
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar devam ederken "EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?" sorusu merak konusu oldu.
Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberlerini takip etmeye devam ederken EYT'de çözüm formülüyle ilgili geçen haftalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de tek formül belirlendiğini geçen hafta duyurmuştu. Bu haberin duyulmasının ardından milyonlarca kişi hangi şartlarla emekli olabileceklerini araştırmaya başladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonu çıkması beklenen yasayı beklerken, SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, yotube kanalında EYT'li Bağ-Kurluların emekli olabilecekleri şartları açıkladı.
Karakaş, EYT'li Bağ-Kurluların emekli olabilecekleri şartlara şöyle cevap verdi;
'Bildiğiniz üzere EYT'li sayılmak için temel koşul 8 Eylül 1999 tarihi. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde hizmetleriniz geriye gidiyorsa siz EYT kapsamında bulunmaktasınız.
Peki EYT kapsamında bulunmakla birlikte diyelim ki tüm EYT'lilerin savunduğu formülsüz çözüm olan önceki Bağ-Kur kanunu kapsamında emeklilik ise bu durumda iki emeklilik şartı var. Birinde yaş var diğerinde yaş yok.