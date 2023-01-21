EYT'liler dikkat! Emekli maaşı hesaplama ekranı erişime açıldı

"Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtı, son günlerde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca kişi, yasanın çıkmasıyla birlikte alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor.



İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı.