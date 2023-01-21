EYT'liler dikkat! Emekli maaşı hesaplama ekranı erişime açıldı
EYT düzenlemesiyle emekli olacak milyonlarca vatandaş ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. SGK, emekli maaşı hesaplama ekranını erişime açtı. İşte emekli maaşı sorgulama ekranı...
"Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtı, son günlerde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca kişi, yasanın çıkmasıyla birlikte alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor.
İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı.
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.