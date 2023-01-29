EYT'liler için başvuru rehberi: e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yarın Meclis'e sunulması bekleniyor. Milyonlarca EYT'li başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte EYT'liler için emeklilik başvuru rehberi...
EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.
TEKLİFİN YARIN SUNULMASI BEKLENİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına yarın sunulması bekleniyor.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için gözler Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen birçok kişi bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor.
EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
İşte adım adım EYT başvurusu;