EYT'lilere bir müjde daha! Emekli aylığı bağlama süresi kısalıyor
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'te kabul edildi. Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar başvuru süreciyle ilgili detayları merak etmeye başladı. EYT başvuru süreciyle ilgili detayları aktaran Prof. Dr. Cem Kılıç, normalde 20 günü bulabilen aylık bağlama süresinin kısalacağını belirtti.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar başvuru sürecine ilişkin detayları merak ediyor. NTV yayınına katılan Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT düzenlemesiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyleyen Prof Dr. Cem Kılıç, "Duyumlar alıyorum bazı vatandaşlarımız heyecanla başvuru yapmaya calışıyorlar ama bunlar geçersiz sayılır. Şu an için aman dikkat diyelim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı onaylayacak, onayladıktan itibaren Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi bekleyeceğiz yani Resmi Gazete'de EYT ile kanunun yayımını bekleyeceğiz, tahmin ediyorum bir iki güç içerisinde zaten yayımlanacak." dedi.
EYT BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?
Prof Dr. Kılıç, "Doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ünitelerine de başvurabilirsiniz ama online da başvurabilirsiniz e-devlet üzerinden çok daha kolay olur" diyerek başvuru sürecini anlattı.
EYT'LİLER İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK?
EYT'lilerin cevabını merakla beklediği bir soru da ilk maaşların ne zaman yatacağı. Prof. Dr. Kılıç, aylık bağlama sürecinin hızlandırılacağını söyleyerek, "Şimdi normalde aylık bağlama sürecimiz 15-20 günü bulabiliyordu. SGK, ifade edildiği şekilde hemen aylık bağlama sistemine geçecek. Çok kısa süreçte bu aylıkların bağlanacağına ilişkin bilgiyi aldım. Bu konuda bir düzenleme yapılıyor herhalde içeride. Ama kim yaparsa eline sağlık sigortalının beyanına göre beyan çıkışı yapılacak aylık beyan şartları oluşuyorsa kişi hemen online üzerinden emekli aylığı bağlanacak." dedi.