EYT'lilere bir müjde daha! Emekli aylığı bağlama süresi kısalıyor

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyleyen Prof Dr. Cem Kılıç, "Duyumlar alıyorum bazı vatandaşlarımız heyecanla başvuru yapmaya calışıyorlar ama bunlar geçersiz sayılır. Şu an için aman dikkat diyelim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı onaylayacak, onayladıktan itibaren Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi bekleyeceğiz yani Resmi Gazete'de EYT ile kanunun yayımını bekleyeceğiz, tahmin ediyorum bir iki güç içerisinde zaten yayımlanacak." dedi.