Eyvah! 15 gün sürecek Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor

Ortalama hissedilir sıcaklarlar Akdeniz, Ege ve Güney Doğu'da 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. İstanbul'da ise 35 ile 39 derece arasında bir sıcaklık olacak. Özellikle cumartesi ve pazar günleri en sıcak günler olacak. Ayrıca bu dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağış alabilir. Bu bölgede sıcaklar 28 ile 30 derece arasında olması bekleniyor."