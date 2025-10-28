F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı

İngiltere ile yapılan bu işbirliğinin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakanı, Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" dedi.