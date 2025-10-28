F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariğine yönelik anlaşma imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. İngiltere Başbakanı Starmer'i Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek hususunda kararlı olduklarını vurguladı. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşların ele aldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayii alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemelerinin heyetler arası görüşmelerde imzalandığını belirterek, "Biz de az önce Sayın Starmer'la bu konudaki iş birliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık'ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum" diye konuştu.
İngiltere ile yapılan bu işbirliğinin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakanı, Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" dedi.