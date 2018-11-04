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  3. 04 Kasım 2018 15:02

F 35'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk teslimat...

Türkiye ile ABD arasında iki bakanla ilgili yaptırım krizinin çözülmesinin ardından F-35 savaş uçağı programıyla ilgili sorunun da bu ayın ilk yarısı içinde aşılması bekleniyor.

F 35'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk teslimat...

Türkiye ile ABD arasında iki bakanla ilgili yaptırım krizinin çözülmesinin ardından F-35 savaş uçağı programıyla ilgili sorunun da bu ayın ilk yarısı içinde aşılması bekleniyor. Olağanüstü bir gelişmenin ortaya çıkmaması durumunda ilk F-35, Kasım 2019’da Türkiye’ye getirilecek.

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F 35'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk teslimat...

Projenin ortakları arasında ABD ve Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve Birleşik Krallık yer aldı.

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F 35'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk teslimat...

Türkiye’nin daha sonra 116 uçağa çıkardığı 100 adet F-35 alması ve ilk uçakların 2017’de teslimi üzerinde anlaşma sağlandı. Türkiye, yeni nesil savaş uçağının üretiminde yedi savunma sanayii firması ile yer aldı.

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F 35'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk teslimat...

Bu firmalar; ASELSAN, TUSAŞ-TAİ, AYESAŞ, Kale Havacılık, ROKETSAN-TÜBİTAK, MİKES A.Ş. ve Alp Havacılık olarak sıralandı. Türkiye, böylece gövde üretiminden elektro optik hedef sistemine kadar uçağın önemli parçalarının üretimi süreçlerinde yer aldı.

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