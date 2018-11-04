F 35'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu! İlk teslimat...

Türkiye ile ABD arasında iki bakanla ilgili yaptırım krizinin çözülmesinin ardından F-35 savaş uçağı programıyla ilgili sorunun da bu ayın ilk yarısı içinde aşılması bekleniyor. Olağanüstü bir gelişmenin ortaya çıkmaması durumunda ilk F-35, Kasım 2019’da Türkiye’ye getirilecek.