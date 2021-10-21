Faaliyete geçen yanardağ uzaydan böyle görüntülendi
DG DEFIS'ten yapılan açıklamada, fotoğrafların Kopernik (Copernicus) Programı dünya gözlem görevi Sentinel2 uydusu tarafından 30 Eylül-20 Ekim tarih aralığında çekildiği belirtildi.
Ayrıca, Cumbre Vieja Yanardağı'nın volkanik püskürmesinin başlamasından bu yana bir ay geçtiği ifade edilirken, güçlü depremlerin meydana gelmeye devam ettiği ve lavların denize doğru akmaya devam ettiği bildirildi.
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmeyen yanardağda patlamalar sürerken, lav çıkışı da hızlandı. Yanardağın dün öğle saatlerinden akşama kadar yoğun bir şekilde lav püskürtmesi sonucu lav cepheleri dünden bu yana 350 metre ilerleyerek, La Laguna'nın ana kavşağının birkaç yüz metre doğusuna ulaştı.
Lav akışının, La Laguna'nın kuzeybatısına doğru yönelen bir diğer kolunun da tehlike arz ettiği bildirildi. Söz konusu lav akışının ilerlemeyi sürdürdüğü takdirde, bölgede okul ve diğer binalar dahil olmak üzere ana kavşak üzerindeki ve yakınlarındaki binaları yok edeceğinden endişe ediliyor. Adada şu ana kadar lavlar nedeniyle yaklaşık 800 hektar alan ve çoğu ev olmak üzere 2 bine yakın bina yok oldu. Muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu adada çok sayıda tarım arazisi de lavlar nedeniyle yok olurken, yaklaşık 7 bin kişi adadan tahliye edildi.
National Geographic Enstitüsü'nden Carmen del Fresno, yanardağdaki patlamaların en az 1 hafta daha durmasının muhtemel olmadığını ancak ne kadar süreceğini tahmin etmenin de bir yolu olmadığını belirterek, "Tarihsel kayıtlar 24 ila 84 gün süren patlamaları gösteriyor. Bu sınırlar içinde bir şeyler varsaymak mantıklı olur ancak hiçbir şeyi riske atamayız" dedi.