Faaliyete geçen yanardağ uzaydan böyle görüntülendi

Lav akışının, La Laguna'nın kuzeybatısına doğru yönelen bir diğer kolunun da tehlike arz ettiği bildirildi. Söz konusu lav akışının ilerlemeyi sürdürdüğü takdirde, bölgede okul ve diğer binalar dahil olmak üzere ana kavşak üzerindeki ve yakınlarındaki binaları yok edeceğinden endişe ediliyor. Adada şu ana kadar lavlar nedeniyle yaklaşık 800 hektar alan ve çoğu ev olmak üzere 2 bine yakın bina yok oldu. Muz yetiştiriciliğinin yaygın olduğu adada çok sayıda tarım arazisi de lavlar nedeniyle yok olurken, yaklaşık 7 bin kişi adadan tahliye edildi.