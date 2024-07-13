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  4. Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nda akşam saatlerinde başlayan yangın sürüyor.

Kaynak: İHA
Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

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Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı kısımda çıkan yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

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Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı. Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. 

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Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4

TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

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