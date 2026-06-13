Fabrika inşaatında korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Beton bloğun devrildiğini gören diğer çalışanların acil ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bloğun altından çıkarılan işçilere sağlık görevlilerince müdahale edildi. Yapılan ilk kontrollerde, talihsiz işçi F.A.'nın aldığı ağır darbe sonucu olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan H.Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak acil tedavi altına alındı.