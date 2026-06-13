Fabrika inşaatında korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında beton blok devrildi. Feci iş kazasında 55 yaşındaki F.A. hayatını kaybederken, H.Y. isimli işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saatlerinde acı bir iş kazası yaşandı. Kaldırım Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden dev bir fabrika inşaatında, çalışma yapıldığı esnada işçilerin üzerine tonlarca ağırlıktaki beton blok devrildi. Meydana gelen feci olayda 55 yaşındaki F.A. isimli işçi olay yerinde hayatını kaybederken, H.Y. isimli diğer işçi ise yaralandı.
Beton bloğun devrildiğini gören diğer çalışanların acil ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bloğun altından çıkarılan işçilere sağlık görevlilerince müdahale edildi. Yapılan ilk kontrollerde, talihsiz işçi F.A.'nın aldığı ağır darbe sonucu olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan H.Y. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak acil tedavi altına alındı.
İş Güvenliği İhlali Şüphesi: Soruşturma Başlatıldı
F.A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır'daki adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)