Fabrika sahibine silah çekti, tutukluk yapınca kaçtı

Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı.