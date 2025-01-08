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Fabrika sahibine silah çekti, tutukluk yapınca kaçtı

Ankara'da tartıştığı fabrika sahibine ateş etmek isteyen saldırgan, silahı tutukluk yapınca kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Fabrika sahibine silah çekti, tutukluk yapınca kaçtı - Resim: 1

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Akyurt ilçesinde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı. 

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Fabrika sahibine silah çekti, tutukluk yapınca kaçtı - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. 

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Fabrika sahibine silah çekti, tutukluk yapınca kaçtı - Resim: 3

M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan ayrıldı. Fabrika sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu. Görüntüde, şüphelinin fabrika sahibine ateş etmek istemesi, silahın tutukluk yapması yer aldı.

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Fabrika sahibine silah çekti, tutukluk yapınca kaçtı - Resim: 4
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